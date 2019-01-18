Иордания осваивает инклюзию

Школа Кавла бин Аль-Азвар на севере столицы Иордании, Аммана, - одна из участниц программы инклюзвиного образования, которая рассчитана как на местных детей, так и на сирийских беженцев. По линии программы в школе обучаются и дети-инвалиды: при участии благотворительной организации "Коррус милосердия" (Mercy Сorps), такие ученики получают дополнительную педагогическую и техническую поддержку.

Майса Асмар, Mercy Сorps: "В основе нашей инклюзивной программы - три столпа; это - школы, родители и местные общины и, конечно, сами ученики. В классах детям предлагается широкий педагогический арсенал, канцтовары, обучающие материалы, специальная мебель; все сотрудники прошли тренинги, а с родителями, местными общинами мы ведем информационную работу. Дети-инвалиды по линии программы получают дополнительную поддержку; в классах есть все необходимое, там трудятся ассистенты педагогов, дети также могут посещать реабилитационные занятия, дополнительно заниматься по школьным предметам.

Вот класс для слабослышащих. Он оснащен передовой системой для усиления звука; две индукционные петли, нижняя и верхняя, собственно усилитель и микрофон для учителя. Возникает такая закрытая система усиленных частот. Предположим, я - слабослышащий ребенок, я могу настроиться на эти частоты, слышать в усиленном режиме все, что говорит взрослый. При этом внешние звуки, помехи в этом индукционном поле снижены или нивелированы".