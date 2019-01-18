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Германия

Берлин может отрезать Huawei от 5G

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 Вероника Доваль 
Берлин может отрезать Huawei от 5G
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Правительство Германии активно рассматривает возможности исключить китайскую компанию Huawei из процесса внедрения сотовых сетей пятого поколения в стране. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. По их данным, власти собираются ужесточить стандарты безопасности, что позволит не допустить Huawei к аукционам на 5G.

Таким образом, правительство, получив предупреждение из Вашингтона, изменило свою позицию в сравнении с прошлым годом, когда оно заявило законодателям об отсутствии легальных путей для подобного исключения.

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже. В китайской компании эти обвинения отвергают.