Дебаты во время протестов: как Франция справляется с кризисом

Акт Х - протесты не стихают. Более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействованы для поддержания правопорядка в связи с новыми акция "желтых жилетов" во Франции в субботу.

В Париже протестующие соберутся на площади Бастилии, а также на эспланаде Инвалидов неподалеку от французского парламента.

Акции протеста продолжаются, даже несмотря на то, что власти пошли навстречу требованиям манифестантам и инициировали так называемые "большие национальные дебаты". Старт дискуссиям об актуальных социально-экономических вопросах на этой неделе дал лично президент Эмманюэль Макрон.

Правда, говорить непосредственно с представителями "желтых жилетов" он не стал. Вместо этого он встретился с мэрами французских коммун. Первые такие встречи прошли в Нормандии и Окситании.

В Елисейском дворце заявляют, что дебаты проходят в конструктивном ключе и надеются, что это поможет снизить накал социальных протестов в стране. Однако лидеры "желтых жилетов" считают, что настоящего диалога между народом и властью как не было, так и нет. Согласно опросам общественного мнения, 51% французов выступают за продолжение протестов.