Франция готовится к "жесткому брекситу"

В программе его визита в крупнейший город северного департамента Па-де-Кале, где Филиппа сопровождают министр по делам таможни Жерар Дарманэн и министр по делам Европы Натали Уазо, значились встречи с руководством французской части евротуннеля, городского порта и перевозками по обе стороны ла-Манша.

"Кале - это пункт, через который максимальное количество товаров и пассажиров попадают во Францию, пересекая Дуврский пролив. И это очевидно, что город станет одним из ключевых после "брексита". Естественно, не он один, на передовой также окажутся аэропорты и другие порты Франции. Но в Кале транспортный и пассажиропоток наиболее интенсивные, поэтому именно этот город попадает в зону нашего особого внимания".

Представители местных властей и бизнеса обсудили с премьер-министром, какие конкретно меры должны быть приняты к 30 марта, чтобы страна была готова к новой реальности.