Москва: к Крещению готовы 62 купели

Крещенское купание в ночь с 18 на 19 января, как считается, очищает тело и душу, лечит болезни и укрепляет веру. Начинается оно с крестного хода к воде, затем купель благословляет священник. Участники ритуала трижды окунаются в воду, совершая крестное знамение, самые смелые погружаются с головой. В этом году власти Москвы создали 62 официальных места для купания: в прошлом году 150 000 человек в Москве совершили Крещенский обряд. Дирекция ландшафтных заповедников Москвы "Тропарево" и "Теплый Стан" распорядилась прорубить проруби в виде креста. Учитывая, что в этом году Крещение приходится на выходные, здесь ожидают увеличения числа участников. В целом, до 20 % жителей России намерены окунуться в прорубь на Крещение, еще треть посетят богослужения. По данным опроса ВЦИОМ, среди желающих окунуться преобладают мужчины - 29 %, женщины составляют лишь 12 %. Как свидетельствуют социологи, 63 % респондентов ежегодно принимают участие в крещенских купаниях, при этом каждый пятый участвует в них по религиозным мотивам. Еще 14% опрошенных утверждают, что это полезно для здоровья.