Рукопожатие как гарантия гражданства

C 1 января в Дании вступил в силу закон, обязывающий пожимать руку бургомистру во время церемонии получения гражданства. По мнению правых и крайне-правых партий, ставших инициаторами новой меры, она вводится из-за мусульман, которые по религиозным соображениям отказываются жать руку представителям другого пола, если те не связаны с ними кровными узами.

Присутствовавшая в четверг на церемонии в мэрии Копенгагена Министр иммиграции, интеграции и жилищного строительства, член правящей либеральной партии «Венстре» Ингер Стойберг так прокомментировала происходящее: "Это простой и ясный символ: вступающие в гражданство показывают, пожимая руку бургомистру, что соблюдают основополагающие правила. Тем же, кто не понимает, почему нужно пожимать руку представителю противоположного пола, хочу сказать: вы не готовы стать гражданином Дании. В нашем обществе все равны, мы боролись за это в течение нескольких поколений, поэтому нам необходимо защищать это завоевание и показывать, что мы по-прежнему его уважаем".

Среди тех, кому в четверг вручили сертификат о гражданстве, уроженец Афганистана Сакандер Хан. Для него рукопожатие не составляет проблемы: "Это новый датский закон, b я думаю, что это правильно. В рукопожатии для меня нет ничего предосудительного".

Дания не единственное государство в Европе, где отказ от рукопожатия может стать причиной отказа в гражданстве. В августе 2018-го Швейцария отказала мусульманской паре из стран Северной Африки, которая отказалась отвечать на вопросы представителей другого пола и пожимать им руки на собеседовании в комиссии по натурализации. Четырьмя месяцами ранее такой случай был зафиксирован во Франции.