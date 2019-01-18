Самосожжение в память о Палахе?

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В Праге неизвестный мужчина 1964 года рождения попытался совершить самосожжение на Вацлавской площади в историческом центре чешской столицы. Он облил себя горючей жидкостью и поджёг.

Когда пламя удалось потушить, тело мужчины было обожжено уже на 30%. Врачи погрузили его на месте в искусственную кому, после чего доставили в больницу.