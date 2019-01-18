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Колумбия

Теракт в Боготе: более 20 погибших

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 Вероника Доваль 
Теракт в Боготе: более 20 погибших
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Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в национальной полицейской академии в столице Колумбии превысило 20 человек, еще 68 получили ранения. Ранее сообщалось об 11 погибших и 65 пострадавших. Власти Колумбии уже установили, что за рулем внедорожника, который прорвался на территорию школы и затем взорвался, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Мотивы его действий пока не известны.

"Это нападение не только на молодежь, на силы безопасности или полицию. Это нападение на общество. Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - сказал президент Колумбии Иван Дуке. Он также объявил трехдневный траур в стране.

Нападение произошло утром в четверг через несколько минут после окончания торжественной церемонии присвоения выпускникам полицейской академии званий. По данным властей, в машине находилось 80 кг взрывчатки. Взрыв был такой силы, что в нескольких соседних домах выбило окна. Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте. Полиция выясняет, был ли смертник связан с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.