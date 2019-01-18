Теракт в Боготе: более 20 погибших

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в национальной полицейской академии в столице Колумбии превысило 20 человек, еще 68 получили ранения. Ранее сообщалось об 11 погибших и 65 пострадавших. Власти Колумбии уже установили, что за рулем внедорожника, который прорвался на территорию школы и затем взорвался, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Мотивы его действий пока не известны.
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"Это нападение не только на молодежь, на силы безопасности или полицию. Это нападение на общество. Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - сказал президент Колумбии Иван Дуке. Он также объявил трехдневный траур в стране.
Нападение произошло утром в четверг через несколько минут после окончания торжественной церемонии присвоения выпускникам полицейской академии званий. По данным властей, в машине находилось 80 кг взрывчатки. Взрыв был такой силы, что в нескольких соседних домах выбило окна. Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте. Полиция выясняет, был ли смертник связан с повстанческими группировками, действующими на территории Колумбии.