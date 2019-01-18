"Брексит": последние попытки Мэй

Обманчивое спокойствие на Даунинг-стрит - на самом деле министры изо всех сил пытаются придумать новую модель "брексита". В понедельник Тереза Мэй должна будет представить в парламенте "план Б" по выходу из Евросоюза и ведет консультации с союзниками и противниками.

Несмотря на некоторые признаки прогресса, в пятницу она снова позвонила Жан-Клоду Юнкеру. Однако глава Еврокомиссии не раз заявлял, что новых переговоров не будет. Один из влиятельных однопартийцев Мэй Борис Джонсон считает, что премьер-министр должна занять более жесткую позицию, и Брюсселю придется пойти на уступки.

"Что бы ни говорили наши друзья и партнеры сейчас, я думаю, они будут более поддатливыми , потому что, если вы проследите за тем, как работает ЕС, то заметите, что только в последние несколько дней и недель были сделаны действительно большие уступки. И сейчас при их экономических проблемах, в условиях, когда мы импортируем товаров на 95 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем экспортируем, (являясь для них очень выгодным партнером), я думаю, у них есть все основания нас слушать", - сказал Экс-глава МИД Великобритании.

На фоне дискуссий о возможности отсрочки "брексита" оживились давние противники Мэй. Один из них Найджел Фараж заявил, что, если Великобритания останется в ЕС, он будет баллотироваться в Европарламент на следующих европейских выборах, чтобы оттуда сражаться с внутренним врагом.

Найджел Фараж, британский политик: "Кто на самом деле враги этого процесса "брексита"? Неизбранные бюрократы? Депутаты Еропарламента в Брюсселе? Те, кто пытается построить Соединенные Штаты Европы со своей армией и экспансивной внешней политикой? Нет! На самом деле враг здесь, мы находимся в Вестминстере, здесь, в сердце вражеской территории".

Британские избиратели, как поддерживающие выход из ЕС, так и выступающие против, все больше хотят ясности - ведь до "брексита" остается менее 70 дней. Но пока ничто не указывает на то, что они могут надеяться на прорыв, когда на следующей неделе в британском парламенте возобновятся дебаты по этому вопросу.