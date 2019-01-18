Четырех бывших менеджеров компании Audi, дочернего предприятия концерна Volkswagen, преследуют в США за нарушение закона в связи с "дизельным скандалом". Им предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая сговор с целью финансового мошенничества и нарушение закона "О чистом воздухе", а также шесть эпизодов мошенничества.
Менеджерам Audi предъявлены обвинения в США
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Как ранее другие менеджеры Volkswagen Group, бывшие сотрудники Audi обвиняются в том, что с помощью специальных устройств, которые устанавливают на автомобили, обманывали тестирующее оборудование, занижая реальные показатели выбросов вредных веществ. Ранее американское правительство обязало концерн отозвать 500 тысяч легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.