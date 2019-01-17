Диета для спасения планеты

Пастуший пирог - традиционное блюдо британской кухни - в этом лондонском ресторанчике готовят без мяса. В слоёной запеканке с обязательным картофельным пюре вмесето него используется сейган, так называемое "мясо вегетарианцев", продукт питания из пшеничного белка глютена.

Учёные считают, что прокормить 10 миллиардов человек, сохранив их здоровье и планету к 2050 году станет невозможно без изменения стиля потребления пищи и способов ее производства.

"С научной точки зрения существующая сейчас в мире система питания - главная причина болезней, ранней смертности и сокращения продолжительность жизни. Это также и главная причина роста рисков катастрофических глобальных изменений в экологии планеты. Так что переориентация мировой продовольственной системы на здоровую, питательную пищу -- абсолютная необходимость как для людей, так и для планеты", - говорит Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института изучения климатических изменений.

Орехи и бобовые, овощи, фрукты и зерновые, а мясо - лишь раз в неделю: исследователи разработали новую диету, назвали её флекситарианской и утверждают, что если её придерживаться, то можно более чем вдвое сократить выбросы в атмосферу парниковых газов от сельского хозяйства, а заодно и позаботиться о своём здоровье.

"Мы предлагаем значительно увеличить потребление орехов и бобовых, включая соевые продукты, и не только потому, что они позволят отказаться от красного мяса, но и потому, что очень полезны для здоровья. В их составе - полезные жиры, минералы. В них много витаминов и клетчатки, вот почему такая диета считается здоровой. Она не просто сокращает потребление красного мяса и молочных продуктов, но заменяет их на очень полезные, которые тем не менее многие люди не так часто употребляют в пищу", - говорит Вальтер Виллет, профессот диетологии и эпидемиологии Гарвардского университета.

Учёные считают, что из-за избыточного применения азота и фосфора пищевая индустрия влияет на изменение климата, истощает запасы пресной воды и загрязняет окружающую среду. По их расчётам, это воздействие возрастёт с ростом населения земли, что может исчерпать её возможности. Изменив диету, нужно поменять и методы ведения сельского хозяйства - повысить урожайность существующих пахотных земель, рациональнее использовать водные ресурсы, ограничить использование удобрений и внедрить их вторичную переработку.