Владимир Путин прибыл в Сербию

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Больше двух десятков соглашений в области экономики, инфраструктуры, транспорта и науки: таковы планы официального визита российского президента Владимира Путина в Белград. Он прибыл в Сербию в четверг утром. Российского лидера сопровождает представительная делегация, включающая четырёх министров.

По словам сербского президента Александра Вучича, для него важнее всего два вопроса: увеличение поставок российского газа, в том числе продление в Сербию «Турецкого потока» — а также ситуация вокруг Косова: и Белград, и Москва в конце прошлого года резко осудили решение о создании вооружённых сил частично признанной страны.