Трамп vs Пелоси: "война второклассников"

Дональд Трамп уведомил спикера палаты представителей, члена Демпартии Нэнси Пелоси о том, что ее поездка в Бельгию и в Афганистан откладывается. Это сообщение третий человек по значимости в американском государстве получила за час до планируемого вылета.

В официальном коммюнике говорится - "в свете того, что 800 тыс. прекрасных американских госслужащих не получают зарплату, я уверен, что вы согласитесь: отсрочка этих представительских мероприятий абсолютно уместна".

С другой стороны, Пелоси, если она хочет, может воспользоваться коммерческими рейсами, а не использовать для перемещений, как раньше, борт из авиаотряда Пентагона.

Однопартиец Пелоси конгрессмен Стени Хойер сообщил, что это "трусливый поступок, зловредные действия, ниже достоинства той должности, которую Трамп занимает. Пелоси - третий человек в государстве, если речь идет о наследовании полномочий президента, и вот такое в ее адрес отправить! Но для этого президента поведение такого рода, к сожалению, стало нормой".

У его коллеги и оппонента, конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти - иная точка зрения: "Я не думаю, что исполнять обязанности спикера нашей палаты, одновременно отправляясь в поездку во время "шатдауна" - приемлемо в нынешней ситуации, особенно, когда сообщаешь президенту, что фактически отказываешься проводить в конгрессе ежегодную церемонию его выступления с посланием "О положении страны".

Влиятельный и близкий до последнего времени Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм уже успел назвать случившееся "войной второклассников".