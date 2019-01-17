Мариу Сентену: "Евро сегодня на пике популярности"

ЕС отмечает 20-ю годовщину введения евро: в юбилейные дни съемочная группа Euronews встретилась в Страсбурге с президентом Еврогруппы ( Еврогруппа - совет министров финансов стран еврозоны) Мариу Сентену, чтобы обсудить текущее состояние экономики еврозоны и перспективы на 2019 год - год "брексита" и европейских выборов.
Euronews: "Вы уже год возглавляете Еврогруппу, ваши самые яркие впечатления за прошедшие месяцы?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Перед нами в прошлом году стояли две масштабные задачи. Первая - добиться соглашения на декабрьском саммите ЕС по реформе евро (это очень серьезная реформа в посткризисный период). Вторым пунктом значилось сопровождение Греции, которая 20 августа вышла из программы внешней финансовой помощи. Это важный день для всей зоны евро. В сентябре члены Еврогруппы впервые за долгие годы встретились вне формата программы финансовой помощи".
Euronews: "В чем важность выхода Греции из этой многолетней программы?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Действительно, это очень важный этап, особенно для греков. Им выпали три программы спасения, растянувшиеся на 8 лет, множество реформ, очень жесткие меры, которые, мы надеемся, будут компенсированы с восстановлением роста, социальной сплоченности. Впереди немало работы, но отныне Греция сама решает проблемы. Ее не ограничивают какие-то внешние программы - это очень важно".
Euronews: "Итак, Греция стала последней страной, официально вышедшей из программы внешней финансовой помощи. Как обстоят дела в еврозоне сегодня? Мы по-прежнему на этапе восстановления или перешли к активному росту?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Мы прошли через пик роста в 2017 году и сегодня находимся, так сказать, на постпиковом этапе. Действительно, в 2017 все страны продемонстрировали впечатляющий скачок, все тогда вышли на уровень роста, превышающий полтора процента. В 2018 году произошло небольшое замедление, возникли некоторые риски, некоторая неопределенность - это абсолютно нормально для экономики, паниковать не стоит. Еврозона сегодня демонстрирует уверенные показатели, а это значит, что она справится с подобными колебаниями. Я имею в виду практически сбалансированный бюджет для всей зоны евро, больше валовых внутренних сбережений, которые мы генерируем. Они, замечу, превышают показатель в 3% ВВП. Плюс - важные механизмы координации... такой арсенал позволит нам справиться и с экономическими колебаниями в будущем.
Да, в 2018 году мы зафиксировали некоторое замедление впечатляющих темпов роста 2017 года, однако одновременно вышли на очень уверенный рост инвестиционного уровня, он фактически превысил докризисные показатели".
Euronews: "Мы знаем, что 2019 год чрезвычайно важен для евpозоны. Насколько значительным может стать влияние "брексита"?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Брексит" означает структурную перестройку. Всем экономическим участникам процесса - и бизнесу, и семьям - нужно время, чтобы приспособиться. И мы должны его предоставить. Разумеется, влияние может быть разным от страны к стране. В эпицентре внимания, конечно, Ирландия и Нидерланды. Хотя адаптироваться придется и всем остальным странам, в первую очередь самой Великобритании".
Euronews: "Давайте поговорим о рисках которые сопряжены с торговым противостоянием отдельных государств. Насколько они важны для экономики?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Каких нибудь полгода назад СМИ гораздо громче говорили о торговых войнах. За это время политики, к счастью, смогли начать переговоры, многие важные встречи состоялись летом и к настоящему времени напряженность в торговле значительно уменьшилась. Это дает мне основания для оптимизма. Если мы будем решать политические проблемы, имея в виду интересы граждан, то сможем получить верные ответы на очень сложные вопросы. В трудных ситуациях не стоит спешить, так как это влечет за собой сбой механизмов работы наших институтов. А этого нельзя допускать.
2019-й - еще и год начала нового политического цикла. Мы с вами в Европарламенте, он будет переизбран, что отразится и на составе Еврокомиссии".
Euronews: "Как вы думаете, страны еврозоны столкнутся с серьезными изменениями после выборов?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Вы знаете, я не любитель резких движений. Думаю, мы должны идти шаг за шагом. Это единственный способ планомерно вовлечь в процесс реформ каждого гражданина. Буду честным - больших перемен в результате выборов я не жду. Чем устойчивее институты власти, тем сильнее система сдержек и и противовесов, тем проще достичь консенсуса, необходимого для обеспечения стабильности наших властных механизмов. Так что да, нас ждет год перемен, но не точечных, а плавных".
Euronews: "Считаете ли вы, что набирающий обороты скептицизм по отношению к евро станет одним из факторов экономического роста к майским выборам?"
Мариу Сентену, президент Еврогруппы: "Ситуация сложилась парадоксальная: сегодня евро имеет максимальную поддержку общества. При этом проблемы есть, как вы знаете, но они не означают, что мы собираемся расстаться с партнерами по зоне евро. Некоторые действительно ставили на то, что единая валюта кризис не переживет. Однако политическая воля позволила нам сохранить сплоченность, единство. Я не вижу значительных рисков, симптомов грядущих революционных преобразований в формате взаимоотношений с институтами власти. Думаю, мы продолжим идти по намеченному пути".