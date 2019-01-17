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Лион: взрыв газа в здании университетского кампуса - СМИ

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 Елена Караева 
Лион: взрыв газа в здании университетского кампуса - СМИ
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В здании кампуса лионского университета прогремел взрыв, три человека получили легкие ранения.

Сообщается, что причиной мог быть газовый баллон, при взрыве которого в одной из библиотек, расположенных в кампусе Ла Дуа начался пожар.

В настоящее время пожар взят под контроль, но ликвидация последствий проиcшествия потребует длительного времени. Момент взрыва попал на камеры очевидцев.

Полиция и экстренные службы предупредили автомобилистов, что часть улиц в этой части лионской агломерации перекрыта.


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