Япония: извержение вулкана на острове Кутиноэрабу

На небольшом японском острове Кутиноэрабу на юго-западе страны началось извержение вулкана. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту в шесть километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
На небольшом японском острове Кутиноэрабу на юго-западе страны началось извержение вулкана. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту в шесть километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Кутиноэрабу расположен в префектуре Кагосима. Его площадь составляет около 38 квадратных километров, население не превышает 150 человек. Предписаний об эвакуации не было.
В Японии находится 110 действующих вулканов. За 47 специалисты ведут постоянное наблюдение.