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Япония: извержение вулкана на острове Кутиноэрабу

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Япония: извержение вулкана на острове Кутиноэрабу
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На небольшом японском острове Кутиноэрабу на юго-западе страны началось извержение вулкана. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту в шесть километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Кутиноэрабу расположен в префектуре Кагосима. Его площадь составляет около 38 квадратных километров, население не превышает 150 человек. Предписаний об эвакуации не было.

В Японии находится 110 действующих вулканов. За 47 специалисты ведут постоянное наблюдение.