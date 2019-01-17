HRW: растет сопротивление авторитаризму

"Рост сопротивления авторитаризму" - таков главный позитивный итог 2018 года, по мнению главы неправительственной организации Human Rights Watch. В четверг в Берлине Кеннет Рот представил 29-й ежегодный доклад о состоянии прав человека в более, чем 100 государствах.

Пример в Европе показали граждане Венгрии и Польши, в Азии и на Ближнем Востоке - Организация исламского сотрудничества, впервые обрушившаяся с критикой на Мьянму за преследования народности рохинджа.

"Автократы в последнее время неизменно занимали первые полосы, но в 2018-м им стали оказывать все более активное противодействие, - заявил в эфире Euronews Кеннет Рот. - Росло сопротивление на улицах Венгрии и Польши, а также в кабинках для голосования в таких странах, как Малайзия, Армения или Мальдивы, где избиратели сказали "нет" авторитарному и коррумпированному руководству. Самый, пожалуй, значительный откат назад заметен в таких международных организациях, как ООН, где державы, обычно защищавшие права человека, если и не хлопнули дверью, то - как президент Трамп - проводят время, похлопывая дружески по плечу авторитарных лидеров".

Среди европейских глав государств и правительств отличную оценку получила Ангела Меркель, отказавшаяся продавать оружие Саудовской Аравии после убийства журналиста, а неудовлетворительную - Эммануэль Макрон, "ставящий интересы своей страны выше прав человека", считают в Human Rights Watch.