Ципрас призывает обсудить Македонию

Греческий премьер Алексис Ципрас призвал оппозиционных лидеров принять участие в теледебатах по поводу соглашения о переименовании Македонии. Подписанный прошлым летом документ стал компромиссом и в обеих странах вызвал негативную реакцию. Соглашение откроет бывшей югославской республике дорогу в НАТО — но лишь после ратификации:

«Полное вступление соседней страны в НАТО не сможет состояться раньше, чем через полтора года. Парламентам остальных стран понадобится 18 месяцев, чтобы ратифицировать протоколы о вступлении соседей в Альянс», — объясняет политолог Константинос Филис.

Недовольство в Греции столь сильное, что правительству Ципраса пришлось пройти через вотум доверия. Греческие македонцы планируют массовые манифестации по всей стране в знак протеста против соглашения. Крупнейших из них запланирован в Афинах на воскресенье.

Фэй Дулгери, Euronews:

«Ситуация накалена до предела, особенно на севере страны. Там жители пишут о предательстве Македонии на портретах депутатов, которые собирались поддержать соглашение. Осталось выяснить, повлияет ли воскресная акция протеста на политический баланс в Греции».