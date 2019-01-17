Калифорния: шторм после огня

Мощный тихоокеанский шторм, пронёсшийся над Калифорнией, принёс с собой сильный ветер и обильные осадки, представляющие особую опасность в пострадавшем от летних и осенних пожаров южном американском штате. В горах Сьерра-Невады высота снежного покрова может достичь 2 метров, угроза схода оползней с обугленных склонов холмов очень высока.

В округе Лос-Анджелес из-за селевых потоков на несколько часов перекрыли участок автотрассы в районе Малибу. Улицы прибрежных населенных пунктов затоплены, жители строят баррикады из мешков с песком.

Осадки в регионе прекратятся не раньше пятницы. Ожидается, что их общее количество может достичь 10-20 см.

Такая погода - результат феномена, известного как "атмосферные реки". Это полосы водяного пара, которые образуются ветрами циклонов над океаном и текут по небу. Несмотря на переживаемые риски, местные фермеры им рады: "атмосферные реки" - манна небесная для высохшей от пятилетней засухи Калифорнии.