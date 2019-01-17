Герцог Эдинбургский попал в автомобильную аварию

Автомобиль марки Range Rover в результате столкновения перевернулся. 97-летний принц не пострадал в результате ДТП, но ему вернуться обратно в Сэндрингем, где в качестве меры предосторожности его осмотрел врач. Пресс-секретарь Букингемского дворца объявил, что принц пребывает "в полном здравии".