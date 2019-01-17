У Франции есть план на случай "жёсткого брексита"

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в четверг о подготовке специального плана действий на случай выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения:

"Очевидно, что вероятность «брексита» без соглашения растёт с каждым днём. В этих обстоятельствах правительство обязано сделать всё, чтобы интересы наших сограждан были защищены и сохранены".

Уже в 2018 г. французское правительство приняло решение выделить бюджетные средства на сумму в 50 млн евро на подготовку аэропортов и морских портов Франции к новым условиям. В частности расширяется на 600 человек штат работников пограничного контроля и других контрольных ведомств. Вскоре должен быть обнародован план поддержки французских рыбаков, в настоящее время занимающихся промыслом в британских водах.