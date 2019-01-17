"Брексит": бизнесменов тревожит неопределенность

Неопределенная ситуация с "брекситом", а именно отсутствие на данный момент утвержденной сделки между Лондоном и Брюсселем, вызывает тревогу у бизнес сообщества. Обеспокоенность растет не только в самом Соединенном Королевстве. Для Испании Британия - главный европейский инвестор, обеспечивающий стране более 200 тысяч рабочих мест.

Кристофер Дотти, президент Британской торговой палаты в Испании: До "брексита", а возможно "брексита" без сделки, осталось всего несколько недель. Триста членов Британской торговой палаты в Испании пребывают в подвешенном состоянии, но надеются, что решение в скором времени будет найдено. Пока же каждая компания думает о том, получит ли она в апреле лицензию на торговлю, смогут ли ее сотрудники остаться там, где они работают сейчас. Получение лицензии зависит от того, является ли та или иная фирма европейской".

В 2017 году объем двусторонней торговли между Великобританией и Испанией превысил 53 миллиарда евро. Ежегодно 20 миллионов британских туристов посещают Испанию. В стране проживают около 300 тысяч граждан Соединенного Королевства. По мнению Кристофера Дотти, Испания могла бы активно включиться в переговоры с тем, чтобы обеспечить благоприятную атмосферу для торговли. Но в целом предприниматели к этому относятся скептически.

Кристофер Дотти, президент Британской торговой палаты в Испании: "В разговорах с членами нашей торговой Палаты, проскальзывает мысль о том, что договориться и утвердить сделку будет невозможно, особенно, учитывая нежелание британского правительства идти на уступки ЕС и толкование кабинетом самого соглашения после голосования. Что-то должно произойти. Мы не можем надеяться на то, что обсуждавшиеся два года условия "брексита", вдруг изменятся без всякого на то повода".

Кристина Хинер, Euronews: "До сих пор "брексит" не оказал непосредственно серьезного влияния на британских инвесторов в Испании. Но как после отклонения сделки в Палате общин будут развиваться события неизвестно. Между тем, день выхода Британии из ЕС становится все ближе".