Берлускони возвращается на евросцену

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. С таким заявлением 82-летний политик выступил на одном из партийных митингов на Сардинии. Берлускони уже был евродепутатом с 1999 по 2001 год. После этого он сконцентрировал политическое внимание на Италии.

"Я не мог отойти в сторону, когда во мне испытывают столь острую необходимость меняющийся мир и Европа, которую нужно обязательно откорректировать и которая должна снова взять на себя ведущую роль на планете. Я уверен, что с моим опытом, с моими знаниями, с моей способностью общаться и убеждать, я смогу сыграть важную роль в Европе, в Европейском парламенте и в европейских правительствах", - сказал Берлускони.