Что ожидать от голосования по вотуму доверия в британском парламенте?

После провального голосования по плану выхода Великобритании из ЕС вечером во вторник (15 января), плану, который пыталась навязать парламентариям премьер-министр страны Тереза ​​Мэй, лидер оппозиции Джереми Корбин инициировал голосование о недоверии правительству.

Ожидается, что вотум доверия нынешнему кабинету будет поставлен на голосование 16 января, около 7 часов вечера (по Гринвичу или 23 часов МСК) после дебатов в палате общин.

Какова процедура голосования?

Согласно разделу 2 "Закона о парламентских выборах" от 2011 года, перед членами Палаты общин будет поставлен вопрос: «Доверяет ли Палата правительству Её Величества?»

Если в результате голосования вотум доверия получен не будет, то в течение 14 дней у оппозиции есть время на создание и утверждение альтернативного правительства. В отсутствие такового в стране состоятся всеобщие досрочные выборы.

Сколько голосов нужно для получения вотума доверия?

В Палате общин 650 депутатов. Правительству Терезы Мэй нужно, по меньшей мере, 318 голосов, чтобы пройти испытание. Дело в том, что семеро членов ирландской националистической партии Шинн Фейн не участвуют в заседаниях, а 4 спикера парламента не принимают участия в голосовании. К тому же мандаты четырёх депутатов, которые ведут подсчёт голосов ("счетчики"), не учитываются в процессе голосования.

Что произойдет, если кабинет Мэй не пройдёт испытание?

Если большинство депутатов в среду проголосуют за недоверие правительству, согласно закону, начнется двух-недельный отсчёт. В течение этого времени нынешнее правительство (или любое альтернативное правительство) имеет возможность выиграть новый вотум доверия, что вернёт правительство в нормальный ритм работы.

Если партия Терезы Мэй или другая партия сможет сформировать правительство в течение 14 дней, то будут назначены всеобщие досрочные выборы.

В последний раз правительство не прошло через вотум доверия почти 40 лет назад: 28 марта 1979 года кабинет лейбористов во главе с премьером Джимом Каллаганом проиграл в парламенте 311 голосами против 310.

Каллаган впоследствии объявил, что он требует роспуска парламента и всеобщих выборов.

Что произойдет, если правительство Мэй получит вотум?

Если депутаты не поддержат предложение Джереми Корбина, Мэй и её кабинет вернутся к управлению страной. В этом случае она будет вынуждена искать новый компромисс с Брюсселем по процессу "развода".

Если Мэй поддержат большинство консерваторов, то она останется лидером партии в течение следующих 12 месяцев.

Однако голосование по вотум недоверия правительству можно инициировать многократно и без ограничений.

По экспертным прогнозам, дела у премьер-министра обстоят неплохо: Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирланции, которая поддерживает правительство Мэй, заявила, что поддержит Тори в ходе голосования в среду.

Но это не остановит Лейбористскую партию и даже некоторых консерваторов от предложения в ближайшее время провести ещё одно голосование по вотуму доверия кабинету Мэй.