Благотворительный забег в Оймяконе на 50 км при -60°C

Благотворительный забег Дмитрий Волошин посвятил маленькой Еве Письменюк. У 4-летней девочки - детский церебральный паралич, и все средства, собранные в рамках проекта Unfrozen, Дмитрий отдаст родителям Евы на лечение и реабилитацию.

Дмитрий Волошин - экстремал со стажем. Он уже успел поучаствовать в марафоне на Северном Полюсе, где пришёл к финишу вторым, а также в "Марафоне в Песках", который проводится в пустыне Сахара. Несколько лет назад он участвовал в супертриатлоне IronMan, а в 2017 году в одиночку переплыл Гибралтарский пролив (шириной 18 км). Кроме того Дмитрий увлекается фридайвингом, что, по его словам, помогло ему преодолеть 50-километровую дистанцию в Оймяконе.

В день пробега ощущаемая температура (с поправкой на ветер и влажность воздуха) была -67°C. Дмитрий Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без медицинского сопровождения и помощи спасателей, преодолел бегом дистанцию в 50 км при экстремально низкой температуре.

"Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос: жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно —кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", рассказал Дмитрий после окончания забега.