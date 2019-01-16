«Чего парламент хочет и чего не хочет»

Размер текста Aa Aa

Дальнейшие шаги — переговоры с парламентариями. После вотума доверия правительству премьер Тереза Мэй вновь заявила о необходимости вовлечь все политические силы в процесс поиска компромисса. В следующий понедельник премьер должна представить парламенту «план Б» — которого пока нет:

«Парламентарии дали понять, чего они не хотят. И теперь нам всем вместе нужно продолжать конструктивную работу над изложением того, чего парламент хочет. Поэтому я приглашаю депутатов всех партий вместе искать решение, которое воплотило бы результаты референдума и нашло бы поддержку парламента. Сейчас следует отложить личные интересы в сторону», — заявила Мэй.