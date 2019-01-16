Мэй: "Досрочные выборы не в интересах государства"

Великобритания не будет продлевать действие 50-ой статьи Лиссабонского договора, в соответствии с которой Соединенное Королевство должно покинуть ЕС 29 марта. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин. По словам главы британского кабмина, досрочные выборы не в интересах государства, поскольку они могут усилить раскол в стране, принести хаос и отсрочить "брексит":

"Как я еще вчера говорила, задача состоит в том, чтобы выслушать мнения членов палаты общин, понять точку зрения парламентариев. Тогда мы сможем понять, как заручиться поддержкой палаты и как претворить в жизнь волю народа, высказанную на референдуме. Выйти из состава Евросоюза – это то, за что проголосовало большинство, и именно этого хочет добиться правительство".

Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин назвал кабинет Мэй "правительством зомби". Он уверен, что после поражения в Палате общин власти страны должны провести досрочные выборы:

"Правительство обмануло ожидания страны. Оно больше не может оставаться у власти, не может располагать поддержкой народа по самому важному на сегодня вопросу – по вопросу "брексита". Они вновь потерпели неудачу и проиграли голосование вчера вечером. Не думаете ли вы, господин спикер, что любой из предыдущих премьеров, потерпев такое поражение, ушел бы в отставку?"

Во вторник вечером в ожидании результатов голосования возле парламента собрались сотни людей. И сегодня около ВестмиН стерского дворца, вероятно, будет та же самая картина. Но теперь британцы будут ждать ответа на вопрос, доверяет ли парламент правительству.