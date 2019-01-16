США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Еще трое, как сообщается, получили ранения. Всего жертвами нападения стали по меньшей мере 16 человек. Среди них мирные граждане.
Теракт в Манбидже: среди жертв - военные США
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство". Взрыв пргремел в среду в центре Манбиджа у одного из ресторанов.
Это - первая подобное нападение после того, как президент США Трамп заявил, что американские военные будут выведены из Сирии, поскольку ИГИЛ в основном разбита.