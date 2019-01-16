Новые протесты в Белграде

Он был застрелен год назад в городе Косовска-Митровице. Иванович был одним из лидеров косовских сербов. Три года назад был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в военных преступлениях против албанцев.

По словам представителя Демократической партии Сербии Александр Дикича, "никто не знает, что произошло на самом деле. Мы не знаем, готовятся ли новые политические убийства, поэтому мы опасаемся, что любой оппозиционер, независимо от его взглядов и партийной принадлежности, в нынешних обстоятельствах можети быть ликвидирован, а расследование будет положено "под сукно"".

А вот что говорит активистка Оливера Миладинович: "Сегодня - переломный момент для Сербии, поскольку, если мы не победим это зло - а его воплощает правительство - Сербия перестанет существовать".

Манифестация проводилась в годовщину убийства Оливера Ивановича Фото Рейтер

Убийство Ивановича стало резонансным, его осудили не только власти Сербии, но и Косова, а также ЕС. Европейская миссия в Косове предложила свою помощь в расследовании. Тогда по подозрению в подготовке преступления были задержаны несколько этнических сербов, но им не предъявили никаких обвинений.

Среди требований протестующих: проведение честных выборов, отставки руководителей гостелевидения и поддержкка независимых от власти СМИ.