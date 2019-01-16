Москва раскритиковала балканскую политику Запада

У России есть сомнения по поводу процесса переименования бывшей югославской республики Македония. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров на большой пресс-конференции в среду. По его словам, Москва ничего не имеет против нового названия этой страны и её диалога с Грецией, но форма в которой это происходит вызывает вопросы:

"Когда парламент Македонии принимает закон о поправках к Конституции и заодно закон о языках, который отказывается подписывать Президент Македонии Г.Иванов, как того требует Конституция, у нас это вызывает вопросы – насколько легитимным является этот процесс".

Македонский вопрос в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" прокомментировал и Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что переименование страны происходит, несмотря на провал референдума на эту тему и связал происходящее в бывшей югославской республике с линией США и некоторых западных стран на закрепление своего доминирования в регионе, частью которой были бомбардировки Югославии в 1999 г., признание независимости Косова в 2008 г. и включение в НАТО Черногории без референдума и "вопреки мнению половины населения".