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Чехия

В память о Яне Палахе

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 Елена Караева 
В память о Яне Палахе
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Именно на этом месте студент Карлова университета 20-летний Палах совершил свой трагический жест, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.

Фото Рейтер
Чехи вспоминают Яна ПалахаФото Рейтер

Палах скончался от полученных ожогов спустя три дня в больнице, проводить его в последний путь вышли десятки тысяч чехов, и похороны стали демонстрацией против оккупации страны войсками Варшавского договора.

И хотя впоследствии коммунистические власти страны пытались стереть память о поступке Палаха, им это не удалось, сами чехи хранили имя Палаха в своих сердцах.

Фото Рейтер
Шествие в память о трагической судьбе Яна ПалахаФото Рейтер