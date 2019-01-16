В память о Яне Палахе

Именно на этом месте студент Карлова университета 20-летний Палах совершил свой трагический жест, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию.

Чехи вспоминают Яна Палаха Фото Рейтер

Палах скончался от полученных ожогов спустя три дня в больнице, проводить его в последний путь вышли десятки тысяч чехов, и похороны стали демонстрацией против оккупации страны войсками Варшавского договора.

И хотя впоследствии коммунистические власти страны пытались стереть память о поступке Палаха, им это не удалось, сами чехи хранили имя Палаха в своих сердцах.