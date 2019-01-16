В Индонезии женщина стала жертвой крокодила

На острове Сулавеси в Индонезии крокодил съел женщину-биолога. Жертвой рептилии стала 44-летняя Дейзи Туво. Ее изуродованное тело было найдено коллегами на утро после трагедии. Обстоятельства инцидента расследует полиция. Крокодил по прозвищу Мерри съел руку женщины. У трупа также отсутствовала часть живота. Гигантского крокодила (почти четыре с половиной метра) усыпили и извлекли из вольера. В операции принимали участие десятки человек, включая военных и полицейских.