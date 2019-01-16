Теракт в Кении: скорбь по погибшим

Президент Кении Ухуру Кениата в обращении к стране выразил солидарность с семьями погибших и пострадавших от нападения террористов на отель в столице страны. По последним данным, жертвами боевиков стали не менее 15 человек, несколько десятков получили ранения.

"Мы выражаем соболезнования от имени страны и нации, мои мысли, мое сочувствие, как и сочувствие каждого кенийца - с семьями тех, кто был убит, с невинными жертвами фанатичного насилия", - заявил глава страны.

Сцены ужаса и паники после нападения в Найроби

Сцены ужаса и паники после нападения в Найроби Фото Рейтер

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Ее боевики финансируются "Аль-Каидой".

Люди на улицах выражают солидарность с семьями пострадавших: "Это был хаос, это горе, которое разделяют кенийцы, мы все это чувствуем, это трагедия".

Но многие задаются вопросом, как такое могло случиться, и возлагают ответственность на власти страны: "Где была армия? Где были силы безопасности? Где были все силовики, что в стране вооруженные до зубов молодчики сумели сотворить такое кровавое злодеяние?", - спрашивает эта жительница Найроби.

Рейд на территории гостиничного комплекса Фото Рейтер

Среди жертв - 11 кенийцев, один гражданин США и один британец.

Десятки раненых отвезли в больницы Найроби. Пострадали главным образом постояльцы фешенебельного отеля, который находился на территории комплекса зданий, где расположены офисы и гостиничные постройки.

Комплекс зданий в столице Кении, где произошло нападение Фото Рейтер