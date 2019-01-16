Нападение исламистов в Найроби: многочисленные жертвы

Из Кении поступают сообщения, что число жертв нападения достигло по меньшей мере 15-ти человек, об этом информировало агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника морга, куда привозят погибших.

Ранним утром в среду все еще шла эвакуация из гостинично-офисного комплекса в Найроби. Во второй половине дня во вторник там вначале прогремели несколько взрывови была слышна стрельба.

Слова свидетеля происшедшего дополняют картину случившегося: "Они стреляли в разные стороны, очередями. Люди пытались спастись, они кричали и звали на помощь. Понять, что происходит, было почти невозможно, я сам пытался найти место, где бы спрятаться от пуль".

Сцены кровавого хаоса в гостиничном комплексе Фото Рейтер

Есть информация, что спасатели уже вывели не менее полусотни человек с территории комплекса, откуда продолжали доноситься звуки выстрелов и взрывов.

Эвакуация проходила под обстрелом нападавших Фото Рейтер

Со сслылкой на главу кенийского министерства внутренних дел сообщается, что полиция взяла под контроль все здания комплекса и проводит полную зачистку территории.

Фото Рейтер

Среди жертв - 11 кенийцев, один гражданин США и один британец.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Боевики финансируются "Аль-Каидой".

"Аш-Шабаб" получает средства, собирая так называемый "оброк" с населения в подконтрольных ей районах Кении, где был установлен жесткий ваххабитский режим.