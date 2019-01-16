Финал Суперкубка Италии и права женщин

Выиграет ли Криштиану Роналду первый титул вместе со "Старой синьорой"? Игроки "Ювентуса" и "Милана" готовятся к финалу Суперкубка Италии, который пройдет в среду в саудовском городе Джидде. Этот день - особенно волнительный для болельщиц обеих команд. Многие из них впервые смогут увидеть футбольный матч живьем. Всего год назад саудовским женщинам было разрешено посещать стадионы.

"Игроки и "Милана", и "Ювентуса" уже в Джидде. Год назад мы не могли даже мечтать о том, чтобы увидеть их. Мы смотрели иностранные матчи у себя дома по телевизору. Но сейчас и у женщин есть право посещать игры зарубежных клубов. Как видите, это не проблема", - говорит болельщица "Ювентуса".