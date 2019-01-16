СМИ наутро после "исторического поражения Мэй"

Фотоколлаж - премьер-министр в образе птицы давно исчезнувшего вида - поместил на свою обложку таблоид The Sun с подписью "план Мэй мёртв, как додо".

Прозрачный намёк на грядущее голосование по вопросу о недоверии правительству премьер-министра сделало издание Daily Mail, озаглавив статью на первой полосе фразой "она борется за свою жизнь". "Мэй потерпела историческое поражение - тори отвернулись от неё", - написала газета Guardian.

Не менее жёстко и не без пессимизма о результатах голосования отозвались СМИ и других европейских стран.

"После сокрушительного поражения, "брексит" погружает страну в неизвестность", - утверждает французская газета Figaro, предлагая читателям два наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий -"жёсткий брексит" или его отсрочка. И в том, и в другом случае Великобритании не избежать тяжёлых политических и экономических последствий, пишет Фигаро.

Не питают иллюзий на этот счёт и авторы испанской газеты El País, утверждая, что "поражение Мэй повлечёт за собой обострение кризиса, связанного с "брекситом".