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Великобритания

СМИ наутро после "исторического поражения Мэй"

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 Надежда Дрямина 
СМИ наутро после "исторического поражения Мэй"
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"Это провал", "разгром", "катастрофа"... Британская пресса не скупилась на эпитеты на утро после голосования в Палате общин, на котором проект соглашения по выходу страны из ЕС был отвергнут.

Фотоколлаж - премьер-министр в образе птицы давно исчезнувшего вида - поместил на свою обложку таблоид The Sun с подписью "план Мэй мёртв, как додо".

Прозрачный намёк на грядущее голосование по вопросу о недоверии правительству премьер-министра сделало издание Daily Mail, озаглавив статью на первой полосе фразой "она борется за свою жизнь". "Мэй потерпела историческое поражение - тори отвернулись от неё", - написала газета Guardian.

Не менее жёстко и не без пессимизма о результатах голосования отозвались СМИ и других европейских стран.

"После сокрушительного поражения, "брексит" погружает страну в неизвестность", - утверждает французская газета Figaro, предлагая читателям два наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий -"жёсткий брексит" или его отсрочка. И в том, и в другом случае Великобритании не избежать тяжёлых политических и экономических последствий, пишет Фигаро.

Не питают иллюзий на этот счёт и авторы испанской газеты El País, утверждая, что "поражение Мэй повлечёт за собой обострение кризиса, связанного с "брекситом".