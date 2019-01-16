"Брексит": воля народа или хаос?

Результаты голосования в парламенте Великобритании, отклонившем сделку с ЕС по "брекситу" - главная тема обсуждения в эти дни у жителей королевства. Она вызывает озабоченность как у сторонников развода с Брюсселем, так и у его противников. Слово "хаос" всё чаще встречается в заголовках ведущих британских изданий.

- Я надеюсь, что Тереза Мэй останется на своём посту, - говорит этот житель Лондона. - Думаю, она именно тот человек, который во всём это разберётся. Легко её критиковать, но вот кто сможет сделать это лучше? Не думаю, что Джереми Корбин справится с этим без проблем".

В Греейвзеенде на северо-западе графства Кент в Юго-Восточной Англии большинство населения голосовало за "брексит" и теперь ждёт, чтобы парламент выполнил волю народа:

- Если бы люди проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, я бы принял это. Если они проголосовали за "брексит", я принимаю и это тоже. Главное, чего именно люди хотят. Это они избрали депутатов парламента, чтобы те выражали их волю, именно это теперь депутаты и должны сделать".

Некоторые правда считают, что в ходе референдума многие не понимали. за что голосуют:

- Я бы хотела, чтобы провели второй референдум, но чтобы сделали это с гораздо большей прозрачностью. Пусть нам объяснят во всех деталях что будет, если мы останемся в ЕС, и что будет, если выйдем. Объяснят это простым, доступным языком, а не на своём политическом жаргоне".

Проблема выхода страны из ЕС волнует в первую очередь молодёжь. По данным соцопросов, 60% британцев хотели бы сохранить гражданство ЕС и после "брексита", и 85% процентов из них - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Европейское гражданство предоставляет им дополнительные льготы и возможности, в том числе при устройстве на работу или учёбу. Бурные дискуссии идут в эти дни в знаменитом Университете Лестера в Восточном Мидленде.

Говорят студенты:

- Всё очень неоднозначно: много плюсов и минусов. Как по мне - так больше минусов. На деле никто пока не добился того, чего хотел, ни с одной, ни с другой стороны. Я не думаю, что всё это в итоге увенчается успехом. Сплошная путаница!

- Немного страшно, конечно, но, надеюсь, мы скоро сможем договориться с ЕС.

- Вы действительно на это надеетесь?

- Да, очень!