Можно ли отсрочить "брексит"?

"Для меня ясно, что никакие новые переговоры невозможны", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов об итогах голосования в британской Палате общин. Немецкий лидер заявила, что с сожалением восприняла новость о том, что парламентарии отвергли предложенную Терезой Мэй сделку. Теперь канцлер ждет от британского премьера ответа на вопрос, что дальше намерен делать Лондон.

"Мы хотим минимизировать ущерб, потому что негативные последствия от "брексита" все равно будут. Мы, конечно, продолжим искать решение, которое позволит Великобритании организованно выйти из состава ЕС".

Можно ли изменить дату "брексита"? Юридически и технически это возможно, считает французский министр по европейским делам Натали Луазо. Но тут же возникают два вопроса: "На какое время нужна отсрочка и для чего?"

"Если для того, чтобы сказать, что от нас, от европейцев, требуется больше уступок, то это поставит нас в затруднительное положение, - говорит Луазо. - Нужно, чтобы британцы об этом попросили. Нужно, чтобы было согласие всех стран ЕС. Тогда мы сможем сказать: "Хорошо, вы выбрали дату выхода – 29 марта. Сейчас вы просите ее изменить. Хорошо, мы отодвинем сроки".

С комментарием выступил также канцлер Австрии Себастьян Курц:

"Без понимания того, как использовать время, без четкого видения Великобритании, как выполнить поставленную задачу, как налаживать будущие отношения, - без всего этого простая отсрочка не будет иметь никакого смысла".

Ранее Курц заявил, что готов обсуждать с британскими властями, как можно избежать "жесткого брексита". При этом канцлер отметил, что полного пересмотра соглашения не будет.