Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок содержания под стражей украинских военнослужащих, задержанных по делу о попытке незаконного пересечения границы на трёх судах ВМС Украины.
Украинским морякам продлили арест
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На заседание суда приехала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Но по требованию ФСБ, которое проводит следствие по этому делу, слушания прошли в закрытом режиме, только с участием сторон процесса.
Арестованные украинцы отказались от дачи показаний в суде. Их защита, настаивая на том, что они являются военнопленными, задержанными в ходе межгосударственного конфликта, просит передать дело в военный суд.
Суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны российскими пограничниками 25 ноября при попытке пройти из Чёрного моря в Азовское. Украинская сторона отрицает, что они нарушили правила судоходства по Керчь-Еникальскому каналу.