Украинским морякам продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок содержания под стражей украинских военнослужащих, задержанных по делу о попытке незаконного пересечения границы на трёх судах ВМС Украины.

На заседание суда приехала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Но по требованию ФСБ, которое проводит следствие по этому делу, слушания прошли в закрытом режиме, только с участием сторон процесса.

Арестованные украинцы отказались от дачи показаний в суде. Их защита, настаивая на том, что они являются военнопленными, задержанными в ходе межгосударственного конфликта, просит передать дело в военный суд.

Суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны российскими пограничниками 25 ноября при попытке пройти из Чёрного моря в Азовское. Украинская сторона отрицает, что они нарушили правила судоходства по Керчь-Еникальскому каналу.