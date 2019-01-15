Финляндия нашла новый способ захоронения ядерных отходов

Туннель Онкало (в переводе с финского – «пещера») станет последним местом захоронения ядерных отходов Финляндии на сотни тысяч лет вперед. 30% энергии страны вырабатывают ядерные реакторы. Проект АЭС "Олкилуото-3" на западном побережье Финляндии поблизости с хранилищем находится в стадии строительства, но когда он будет завершен, это будет один из крупнейших в мире ядерных реакторов. Мощность строящегося энергоблока АЭС будет составлять 1600 МВт.