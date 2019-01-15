Движение отказывается от рождения детей, чтобы спасти планету

"В мире недостаточно ресурсов для всего населения планеты, - сказал он Euronews. - Дети, рожденные в современном мире, будут потреблять больше, чем все предыдущие поколения".

Алекс - волонтер "Движения за добровольное вымирание человечества", которое по-английски звучит как Voluntary Human Extinction Movement, или VHEMT. Как и его соратники, он уверен, что сокращение численности людей поможет спасти биосферу. По его словам, Земля "устала" от людей, которые используют ее богатства быстрее, чем она может их восстановить.

Мужчина даже подумывает сделать вазектомию - мужскую стерилизацию. Тем не менее он утверждает, что любит детей, но для того, чтобы их иметь, не обязательно отказываться от принципов. "Я бы предпочел усыновить ребенка, - сказал он. - Нам нужно позаботиться о тех, кто уже родился, вместо того, чтобы рожать новых детей".

Помимо отказа от продолжения рода, он не ест мясо и старается заботиться об окружающей среде.

Перенаселение - проблема?

По подсчетам ООН, сегодня в мире проживает 7,6 млрд человек, к 2050 году эта цифра достигнет 9,8 млрд. Некоторые эксперты считают, что перенаселенность планеты ведет к росту городов и загрязнению окружающей среды, а значит и к изменению климата.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, изменение климата - одна из главных причин нехватки продовольствия в мире. Число голодающих растет третий год подряд и уже достигло 821 млн человек в 2017 году.

"Если мы хотим добиться общества без голода и недоедания во всех его формах к 2030 году, крайне важно ускорить и расширить меры по укреплению устойчивости и адаптационного потенциала продовольственных систем и средств к существованию людей", - говорится в отчете.

Тем не менее, утверждать, что уменьшение численности населения решит проблемы экологии, нельзя. "Понятие "перенаселение" - очень условное, - считает директор энергетической программы "Greenpeace Россия" Владимир Чупров. - Что такое перенаселение? Достигло ли население точки экологической емкости планеты или нет - вопрос открытый".

Активисты считают, что главным врагом окружающей среды остается переработка невозобновляемых источников энергии: "Если мы начнем сейчас инвестировать в энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии, как минимум, климатический след может быть нулевым. То есть мы избежим катастрофических последствий изменения климата, выводя за скобки вопрос перенаселения", - сказал Чуприн.

VHEMT - мирное движение

VHEMT зародилось в 1991 году в США. Оно позиционирует себя как "общественное экологическое движение", и у него есть сторонники в разных странах мира.

Адепты VHEMT выступают исключительно за добровольный и ненасильственный отказ от продолжения рода. В российском официальном сообществе движения в социальной сети "ВКонтакте" больше 7.5 тысяч участников.