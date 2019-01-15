Британские парламентарии проголосовали против предложенного Мэй соглашения по "брекситу"

Британские парламентарии не поддержали предложенное Терезой Мэй соглашение по "брекситу". "Против" проголосовали 432 депутата, "за" - 202.

Лидер оппозиции Джереми Корбин объявил о запуске процедуры по вотуму недоверия правительству. Результаты голосования он назвал "катастрофическим поражением правительства". Как считает лидер лейбористской партии, от такого варианта, как "жесткий брексит", необходимо отказаться.

Реакция европейских политиков

"Если сделка невозможна и если никто не хочет "жесткого брексита", то кому в конце концов хватит смелости сказать, каково единственное позитивное решение?" - написал в своем "Твиттере" глава Евросовета Дональд Туск.

"Я с грустью воспринял новость об итогах голосования в Палате общин. Я призываю Великобританию как можно скорее прояснить, что она намерена делать. Время почти истекло", - добавляет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.