Ребенок выпал из салона автомобиля

История, которая чуть не закончилась трагедией... Это видео опубликовал в интернете водитель из Миннесоты. На его глазах малышка, сидевшая в детском кресле ехавшего впереди автомобиля, выпала из салона. Инцидент произошел на повороте. При этом машина так и не остановилась. Но, к счастью, на помощь девочке тут же поспешили другие водители.

Полиция сообщила, что ребенок не пострадал. По данным правоохранителей, малышка выпала из автомобиля, потому что мать плохо закрепила сиденье. Теперь женщине может грозить наказание за то, что она подвергла угрозе здоровье своего ребенка.