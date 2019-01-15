Теракт в столице Кении: есть убитые и раненые

В Найроби в гостиничном комплексе Dusit прогремели два мощных взрыва, вслед за этим последовала стрельба. Сообщается о раненых и убитых.

Уже известно, что это теракт: ответственность за случившееся взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Инцидент произошел в северной части города. На место происшествия оперативно прибыли спецназ и медики. В небе над гостиничным комплексом барражирует полицейский вертолет. На территории комплекса идет эвакуация, все подъезды к нему перекрыты.

В последние годы в столице Кении не раз происходили аналогичные нападения, за которыми стояли исламисты. В 2015 году в Найроби были убиты около 150 студентов в результате нападения на местный университет, а за два года этого десятки человек стали жертвами атаки террористов в торговом центре.