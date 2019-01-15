Теракт в Найроби: исламисты захватили заложников в гостинице

Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби. По меньшей мере, пять человек погибли.

При этом цифры могут вырасти: ранее стало известно, что боевикам удалось захватить заложников. Как заявили в полиции, большинство этажей комплекса уже зачищено, но операция по вызволению людей продолжается.

Захвату заложников предшествовали два взрыва. На место оперативно прибыли полиция и спецназ. Боевики открыли огонь по силовикам, бросили несколько гранат, а затем забаррикадировались в здании гостиницы под названием "Дусит".

По сути это целый комплекс в престижном квартале на севере кенийской столицы. Помимо того, что здесь находится гостиница класса люкс, рядом расположены также рестораны, бары. Сюда часто приходят иностранцы, проводятся деловые встречи.

В последние годы в столице Кении не раз происходили аналогичные нападения, за которыми стояли исламисты. В 2015 году в Найроби были убиты около 150 студентов в результате нападения на местный университет, а за два года этого десятки человек стали жертвами атаки террористов в торговом центре.