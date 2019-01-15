Политическое землетрясение brexit'a: сделка отвергнута, что дальше?

Исход голосования не оставил сомнения в том, что премьер-министр Тереза Мэй потерпела политическое поражение, и что переговоры Лондона и Брюсселя привели в тупик за два с небольшим месяца до намеченной даты выхода Соединенного королевства из ЕС.

Тереза Мэй в Палате общин перед началом голосования Фото Рейтер

Камнем преткновения, как и предсказывали наблюдатели, стала нерешенная проблема о режиме границы между Ирландией, остающейся в ЕС, и Северной Ирландией, из ЕС выходящей, поскольку это - часть Соединенного королевства.

Мэй, тем не менее, настроена на переговоры.

"У нас сохраняется конструктивный подход, но нам потребуется уяснить, что именно на встречах предполагается обсудить, поскольку переговоры будут вестись по темам, которые ведут к достижению компромисса. Если в результате консенсус будет достигнут, мы будем его обсуждать уже с Евросоюзом", - заявила она депутатам Палаты общин после голосования.

В ответ на эти слова лидер лейбористов Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия кабмину.

"После двух лет совершенно провальных переговоров Палата общин вынесла оценку сделке по брекситу. Я вношу петицию о вотуме недоверия правительству, которая будет обсуждаться уже в среду, - сообщил лидер лейбористов.

Мэй дала понять, что в отставку уходить все равно не собирается, несмотря на давление и со стороны оппозиции , и в ее собственной партии.

Один из тех, кто не согласен с политикой и поведением Мэй - депутат-тори и экс-глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон полагает, что "плебисцит дал четкие и недвусмысленные результаты: выйти из ЕС. Наша задача состоит в том, чтобы этого выхода добиться. Мэй не сумела убедить ЕС, проблема североирландского "бэкстопа" требует нового подхода".

Исход голосования прокомментировали и в штаб-квартире ЕС.

"Я принял к сведению результаты голосования в Палате общин и сожалею о них" - глава Жан-Клод Еврокомиссии Юнкер

Председатель Евросовета Дональд Туск поставил вопрос в свое микроблоге:

"Если соглашение в его нынешнем виде не проходит, а сценарий "жесткого брексита" никому не нравится, так кто в итоге сможет, набравшись духа, заявить, что есть единственно правильное решение?" - Дональд Туск

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье старается сохранить оптимизм: "Все будет зависеть от того, что предложит Британия, с нашей стороны позиция не изменилась, мы намерены достичь соглашения".

Его коллега по переговорам, евродепутат и тоже переговорщик, бывший бельгийский премьер Ги Верхофстадт предостерегает: "Мы прежде всего не хотим дальнейшего углубления кризиса, и особенно его распространения уже за пределы Соединенного королевства, поэтому мы должны прийти к консенсусу".

Британия должна выйти из ЕС 29-го марта, переходный период ее Брексита рассчитан на два года.

Окончательный развод назначен на 2021-ый год.