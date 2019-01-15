Смертоносный снег в Европе: в лавинах гибнут люди и рушатся здания

Нынешняя зима может побить, по мнению синоптиков, рекорд по снегопадам.

Снежные осадки выпали в Греции, докатились они и до Балкан.

Снег в Греции тоже есть Фото Рейтер

Они вызвали серьезное ДТП в Боснии: в столкновении автобуса и машины три человека погибли, 17 получили ранения.

14 пострадавших были пассажирами автобуса, водитель его утратил контроль над транспортным средством, и оно съехало в кювет.

Житель деревни помогает муниципальным службам расчищать снег, он говорит: "Дорожные службы стараются, как могут, но даже техника не справляется с этим количеством снега. Тут не меньше метра толщина покрова, если не метр двадцать, а в деревнях повыше и вовсе под два метра".

В соседней Сербии уже несколько дней действует введенный из-за обильного снегопада режим чрезвычайной ситуации.

Схожую картину можно наблюдать и в немецкой Баварии, где на помощь экстренным службам и полиции приданы подразделения бундесвера.

Именно армейская тяжелая техника используется на расчистке ряда дорог и автомагистралей.

С таким снегом может справиться только армейский грейдер Фото Рейтер

Снегопад вполне ожидаемо вызывает лавины, одна из них сошла на курортный отель. Никто из постояльцев не пострадал, но людей эвакуировали, а само пострадавшее заведение закрыли в качестве меры предосторожности на неопределенный срок.

Расчистка снега в Германии продолжается практически круглосуточно Фото Рейтер

Хаос на австрийских автомагистралях, расположенных в Альпах: из-за лавиоопасности многие из них были закрыты, и жители ряда деревень и туристы оказались заблокированы в снежном безмолвии.

Жертвами снегопадов в Европе стали свыше двух десятков человек.