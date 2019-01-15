Китай - Канада: новое обострение отношений

Власти Канада сообщили, что в шкалу оценок риска поездок для канадских граждан в Китай внесены изменения.

Из "нормального уровня безопасности" индикатор переведен в "риск высокого уровня", поскольку, как отмечается, в Китае возможно произвольное применение законодательства".

Отношения Канады и КНР за последние недели резко ухудшились (на фото премьер Канады и премьер Китая) Фото Рейтер (архив)

Этот шаг Оттава сделала из-за того, что арестованный в Китае по делу о контрабанде наркотиков гражданин Канады был накануне приговорен к смертной казни.

Ситуацию прокомментировал канадский премьер Джастин Трюдо: "Для нас, как и для всех наших друзей и союзников, тот факт, что Китай произвольно выбирает, кого казнить - предмет глубочайшей озабоченности".

Ллойд Шелленберг в суде Screen shot трансляции (фото Рейтер)

Ллойд Шелленберг был первоначально приговорен к 15 годам заключения, повторный суд был проведен в связи, как утверждали в Пекине, с "вновь открывшимися обстоятельствами".

Отношения между двумя странами испортились еще в прошлом месяце, когда в Ванкувере задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу.

Менг Ванжу Фото Рейтер (архив)

Спустя короткое время на территории континентального Китая были арестованы два гражданина Канады, это бизнесмен Майкл Спэйвор и экс-дипломат Майкл Ковриг, их Пекин обвинил в заговоре с целью подорвать безопасность Китая.

Власти обеих стран от рицают, что все аресты имеют под собой политическую подоплеку и утверждают, что юстиция во всех случаях действовала совершенно независимо.