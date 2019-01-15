Власти Канада сообщили, что в шкалу оценок риска поездок для канадских граждан в Китай внесены изменения.
Китай - Канада: новое обострение отношений
Из "нормального уровня безопасности" индикатор переведен в "риск высокого уровня", поскольку, как отмечается, в Китае возможно произвольное применение законодательства".
Этот шаг Оттава сделала из-за того, что арестованный в Китае по делу о контрабанде наркотиков гражданин Канады был накануне приговорен к смертной казни.
Ситуацию прокомментировал канадский премьер Джастин Трюдо: "Для нас, как и для всех наших друзей и союзников, тот факт, что Китай произвольно выбирает, кого казнить - предмет глубочайшей озабоченности".
Ллойд Шелленберг был первоначально приговорен к 15 годам заключения, повторный суд был проведен в связи, как утверждали в Пекине, с "вновь открывшимися обстоятельствами".
Отношения между двумя странами испортились еще в прошлом месяце, когда в Ванкувере задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу.
Спустя короткое время на территории континентального Китая были арестованы два гражданина Канады, это бизнесмен Майкл Спэйвор и экс-дипломат Майкл Ковриг, их Пекин обвинил в заговоре с целью подорвать безопасность Китая.
Власти обеих стран от рицают, что все аресты имеют под собой политическую подоплеку и утверждают, что юстиция во всех случаях действовала совершенно независимо.