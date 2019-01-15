Парламент отверг план Мэй по "брекситу"

Эта самое сокрушительное поражение премьера Великобритании в ходе парламентского голосования за последние 100 лет: разница в 230 голосов означает очень не высокую степень поддержки нынешнего кабинета.

За 70 дней до официальной даты выхода из ЕС (29 марта) Лондон до сих пор не принял окончательного решения по процессу "развода".

План отвергнут. Что дальше?

Тереза Мэй намерена предложить выход из создавшегося положения в ближайшие дни. Но неизвестно, успеет ли она обратиться к парламентариям в попытке убедить их в состоятельности нынешнего кабинета. Ведь, как ожидается, 16 января в среду лидер оппозиции Джереми Корбин поставит на голосовании вопрос о доверии правительству.

Вариантов не много:

Если Тереза Мэй заручится поддержкой большинства, её кабинет продолжит работу и поиск компромиссного соглашения с Брюсселем. По заявлению одного из членов теневого кабинета, если правительство Мэй останется у руля, на стол переговоров лягут все возможные варианты, в том числе и повторный референдум по выходу из Евросоюза.

Если же депутаты выступят против Мэй , правительство может поменяться при наличии дееспособного альтернативного кабинета. В противном случае у правительства Терезы Мэй будет ещё две недели на то, чтобы переубедить парламент.

Если консерваторам, которые стоят у руля власти, за две отведённый законом недели удастся привлечь на свою сторону большинство в парламенте (что сомнительно ввиду результатов голосования во вторник), кабинет Мэй продолжит работу, возможно, приняв на вооружение критику оппозиции (то есть соглашение по "брекситу" будет отредактировано заново, что категорически не приемлют в Брюсселе).

Если же и две недели спустя у правительства Мэй не будет достаточно сторонников, в стране объявят всеобщие выборы в парламент.

Пока известно лишь, что в понедельник 21 января Мэй должна обратиться к парламенту с предложением нового плана, причём ничего близко похожего на ранее предложенный этот альтернативный план представлять из себя не может - это явствует из провала плана в парламенте во вторник. В то же время, хорошо известно, что Брюссель за много месяцев дискуссий не проявил большей гибкости в пользу Великобритании, а значит предложить альтернативу существующему плану будет крайне сложно.

На что будет похож "жёсткий брексит"?

Если в британском парламенте (и обществе) в ближайшие недели преобладает центробежная сила по отношению к Европе, дата 29 марта может стать днём "жёсткого" выхода Великобритании из ЕС. "Брексит" без должного соглашения поставит страну в крайне затруднительное положение: прекратят действовать все существующие соглашения по транс-граничной торговле, на повестку дня тут же будет поставлен вопрос статуса Гибралтара, вновь встанет проблема границы между двумя Ирландиями, Шотландия может поднять вопрос о независимости, чтобы вернуться в европейскую "семью". Тяжёлыми будут последствия "жёсткого брексита" для крупного бизнеса, который базируется в Лондоне и других "бизнес-хабах" на территории Великобритании.

В британском парламенте во вторник решалась судьба "брексита"

Согласятся или не согласятся парламентарии на условия, которые предложил Брюссель? Именно этот вопрос разрешит голосование поздно вечером во вторник.

Вопрос был выставлен на голосование ещё в декабре, но тогда премьер Тереза Мэй единоличным решением настояла на переносе голосования. Её целью было убедить соратников по партии и членов теневого кабинета в целесообразности принятия условий Брюсселя.

Одной из самых болезненных точек соглашения по выходу страны из ЕС стал вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. В договор о "брексите" было включено специальное условие - бэкстоп - о сохранении "прозрачной" границы между двумя частями территории острова Ирландия. По меньшей мере, на ближайшее время. Что будет, если договориться о сохранении беспошлинной транс-граничной торговли на острове не удастся договориться - вопрос, который заставляет сомневаться многих в британском парламенте.

Что произойдёт после голосования в парламенте?

Если члены парламента проголосуют "за", Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Если план будет отклонен, страна может погрузиться в политический хаос, невиданный на протяжении многих десятков лет.

Лейбористы пообещали поставить на повестку вотум недоверия Мэй, если сделка будет отвергнута. Если большинство парламентариев его поддержит, в стране могут пройти выборы нового премьер-министра.

Экономические последствия "брексита" беспокоят не только крупнейших игроков лондонского Сити. Руководители европейских институтов также понимают риски, который несёт с собой "развод" ЕС и Великобритании.

С момента референдума, на котором было принято решение о выходе Великобритании из ЕС, в Лондоне не прекращались уличные акции и демонстрации, как сторонников, так и противников "брексита". Не стоит забывать, что наименьшую поддержку на референдуме идея "брексита" получила в Шотландии и в Лондоне.

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