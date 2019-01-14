Трамп пригрозил Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил "разорить Турцию" в случае нападения на курдские формирования в Сирии после вывода из страны американских войск. В своем Твиттере глава Белого дома заявил о необходимости создать "буферную зону" в три десятка километров и призвал курдов, в свою очередь, не провоцировать Анкару.

Пост Трампа уже вызвал жесткую реакцию Турции: официальный представитель президента Ибрагим Калын упрекнул Вашингтон в "террористической пропаганде". Курдскую группировку "Отряды народной самообороны" Анкара считает именно террористической, тесно связанной с "Рабочей партией Курдистана", которая действует в самой Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после ухода США из региона Анкара может начать военную операцию на севере Сирии в любой момент.

После, по словам Трампа, полной победы над боевиками "Исламского государства" Вашингтон уже начал выводить из страны военную технику. Всего в Сирии пока еще находятся 2 тысячи американских военнослужащих.